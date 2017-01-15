К перемирию в Сирии присоединились более 1120 населенных пунктов В течение суток подписаны три новых соглашения

К процессу перемирия в Сирии присоединились 1123 населенных пункта. Об этом в воскресенье в информационном бюллетене российского центра по примирению в Сирии.

За сутки три населенных пункта подписали соглашение о присоединении к режиму прекращения огня. Они расположены в провинции Латакии и Дамаска.

Добавим, 23 января в Астане пройдут переговоры по Сирии. Накануне The Washington Post написал, что Москва пригласила команду избранного президента США Дональда Трампа на межсирийские переговоры. Однако источники газеты рассказали, что «решение еще не принято».