Российский саночник Павличенко выиграл этап Кубка мира в Латвии Второе место также занял представитель России

Российский саночник Семен Павличенко выиграл этап Кубка мира в Латвии. Соревнования прошли в воскресенье.

Павличенко пришел к финишу за 1 мин. 35,715 сек. Второе место досталось россиянину Роману Репилову. Третье занял спортсмен из Австрии Вольфганг Киндль

Отметим, в первую десятку лучших также вошли еще два российских спорстмена: Степан Федоров и Александр Горбацевич. Соревнования проходят в Сигулде. В воскресенье также разыграют аграды в мужском, женском спринте и в спринтерских гонках экипажей саней-двоек.