Все новости

15.01.17 / 15:28 Новости / Россия и мир / Спорт

Российский саночник Павличенко выиграл этап Кубка мира в Латвии

Второе место также занял представитель России

Павличенко выигралРоссийский саночник Семен Павличенко выиграл этап Кубка мира в Латвии. Соревнования прошли в воскресенье.

Павличенко пришел к финишу за 1 мин. 35,715 сек. Второе место досталось россиянину Роману Репилову. Третье занял спортсмен из Австрии Вольфганг Киндль

Отметим, в первую десятку лучших также вошли еще два российских спорстмена: Степан Федоров и Александр Горбацевич. Соревнования проходят в Сигулде. В воскресенье также разыграют аграды в мужском, женском спринте и в спринтерских гонках экипажей саней-двоек.

Метки:

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016