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15.01.17 / 08:52 Новости / Россия и мир

Северный флот получил два катера для борьбы с диверсиями

С гранатометами и ракетно-зенитными комплексами

севморпуть северный морской путь арктика караван суда судно море танкер новошип новороссийское морское пароходство севкомфлотСеверный флот России получил два новых противодиверсионных катера проекта 21980 «Грачонок». Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ. 

Оба катера успешно прошли испытания. Как отмечается в сообщении ведомства, специалисты высоко оценили их эффективность. Одному из них присвоили имя «Юнармеец Заполярья».

Катеры предназначены для выполнения задач по охране водных районов, борьбе с диверсионными силами и средствами в акваториях баз. Они оснащены крупнокалиберными пулеметами, противодиверсионными гранатометами и переносными зенитно-ракетными комплексами и могут проводить поиски под водой.

Напомним, в начале января в Минобороны сообщили, что ВМФ России получит шесть больших катеров проекта 23040Г. Два из них достанутся Балтийскому флоту, остальные — Северному, Черноморскому и Каспийской флотилии.

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