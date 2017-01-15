Северный флот получил два катера для борьбы с диверсиями С гранатометами и ракетно-зенитными комплексами

Северный флот России получил два новых противодиверсионных катера проекта 21980 «Грачонок». Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.

Оба катера успешно прошли испытания. Как отмечается в сообщении ведомства, специалисты высоко оценили их эффективность. Одному из них присвоили имя «Юнармеец Заполярья».

Катеры предназначены для выполнения задач по охране водных районов, борьбе с диверсионными силами и средствами в акваториях баз. Они оснащены крупнокалиберными пулеметами, противодиверсионными гранатометами и переносными зенитно-ракетными комплексами и могут проводить поиски под водой.

Напомним, в начале января в Минобороны сообщили, что ВМФ России получит шесть больших катеров проекта 23040Г. Два из них достанутся Балтийскому флоту, остальные — Северному, Черноморскому и Каспийской флотилии.