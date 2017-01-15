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15.01.17 / 13:49 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

СК начал проверку после смерти солиста Мариинского театра

Эдуард Цанга скончался накануне

Фото АБН

Фото АБН

Следователи начали доследственную проверку по факту смерти солиста Мариинского театра Эдуарда Цанги. Об этом в воскресенье сообщили в Следственном управлении СК по Петербургу.

Эдуард Цанга умер накануне. Следователи выяснили, что он пожаловался на плохое самочувствие, но отказался от госпитализации. Позже солисту стало хуже, он умер при проведении реанимационных мероприятий.

Добавим, Цанге было 37 лет. Он получил музыкальное образование в Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки. В 2008 году артист вошел в состав оперной труппы Мариинского театра. Цанга — лауреат Международного конкурса Елены Образцовой и Международного конкурса молодых оперных певцов им. Н.А. Римского-Корсакова.

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