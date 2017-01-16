РСА озвучил ущерб от мошенничества в ОСАГО в 2016 году Всю информацию передали в Центробанк

Ущерб страховых компаний от мошенничества в ОСАГО по всем направлениям в прошломгоду может достичь примерно 40 млрд рублей.Об этом в российском союзе автостраховщиков сообщили в понедельник.

Большая часть нестраховых выплат спровоцирована действиями криминальных автоюристов, считают в РСА. Они присвоили себе около 25 млрд рублей по итогам прошлого года. Специалисты РСА передали информацию с подробной разбивкой по всем регионам в Банк России.

Основное направление, по которому работают страховые мошенники в ОСАГО, это — взыскание выплат со страховых компаний через суд. По данным РСА, судебные выплаты страховщиков за девять месяцев 2016 года уже сравнялись показателями за полный 2015 год и составили более 18 млрд рублей.

Отметим, ранее РСА назвали самые проблемные регионы по ОСАГО по итогам девяти месяцев 2016 года. Ими стали Адыгея, Волгоградская область, Карачаево-Черкесская республика, Архангельская и Камчатская области. РСА составил рейтинг проблемных с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО регионов.