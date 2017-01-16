Нефть Brent торгуется по $55,4 за баррель WTI - $52,3

На торгах Межконтинентальной биржи ICE в понедельник основные сорта нефти торгуются в минусе. В 11:33 по московскому времени нефть Brent стоила $55,43 за баррель. Снижение составило 0,04%.

В эту минуту WTI торговалась по $52,29 за бочонок. Она подешевела на 0,15% с конца прошлой торговой сессии.

Цена на нефть Brent технически готова вырасти до $56,90 за баррель, считает аналитик «Альпари» Владислав Антонов. «Достаточно покупателям закрепиться выше $56,05, дальнейшее повышение котировок будет проходить легче, даже на фоне дорожающего доллара», — сказал эксперт.