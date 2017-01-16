Полтавченко хочет обсудить с Набиуллиной ключевую ставку Губернатор намерен пригласить главу ЦБ в Петербург

Губернатор Георгий Полтавченко хочет пригласить главу Центробанка Эльвиру Набиуллину в Петербурга на заседание промышленного совета для того, чтобы обсудить ключевую ставку. О такой возможности градоначальник заявил в понедельник, передает корреспондент АБН.

Участники промышленного совета при губернатора обратили внимание Георгия Полтавечнко на то, что было неплохо «пригласить кого-нибудь из ЦБ», чтобы обсудить процесс формирования ключевой ставки. «Если Эльвира Сахипзадовна сочтет возможным приехать в Петербург, давайте ее пригласим. Нужно определиться с датами и подготовить соответствующее приглашение», — сказал губернатор.

Напомним, ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 10% по итогу 2016 году. Эксперты предполагают, что ставка может снизиться во втором квартале 2017 года. Инфляция по итогам 2016 года составила около 5,4%.