Украина подала иск в отношении России в суд ООН Власти Украины обвиняют Россию в нарушении международного права

Украина подала в суд ООН заявление против России. Об этом сообщили в понедельник на сайте украинского МИДа.

В сообщении о подаче иска Украина заявляет, что РФ нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма путем предоставления разных видов помощи нелегальным вооруженным формированиям, совершившим серию террористических актов на территории Украины. Глава ведомства Павел Климкин сообщил, что заявление подано с намерением привлечь Россию к ответственности за нарушения международного права, а также для восстановления прав украинского народа, предусмотренных договорами, участником которых служит РФ.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко поручил МИДу направить иск в суд. Известно, что ранее в суд также переданы документы о преступлениях против Майдана и участии в них экс-президента Украины Виктора Януковича.