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17.01.17 / 15:17 Новости / Россия и мир

Россия заняла 26 место в рейтинге инновационных экономик мира по версии Bloomberg

Россия опустилась на 14 позиций за год

Россияне радуются, фото gazeta.ruРоссия заняла 26-е место в рейтинге инновационных  экономик мира. Рейтинг был составлен экспертами Bloomberg и опубликован во вторник.

РФ опустилась с на 26 место с 12 позиции в прошлом году. Первое место в рейтинге, как и в 2016 году, заняла Южная Корея, на второй строчке рейтинга оказалась Швеция, а на третьей — Германия. США расположились на девятом месте, потеряв одну позицию с прошлого года.

В рейтинге 50 позиций. Последнее место занимает Марокко, которая опустилась на две позиции по сравнению с прошлогодним результатом. Аргентина находится на 49 месте, а строчкой выше расположился Казахстан, поднявшийся за год с 50 места.

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