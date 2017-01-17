Россия заняла 26 место в рейтинге инновационных экономик мира по версии Bloomberg Россия опустилась на 14 позиций за год

Россия заняла 26-е место в рейтинге инновационных экономик мира. Рейтинг был составлен экспертами Bloomberg и опубликован во вторник.

РФ опустилась с на 26 место с 12 позиции в прошлом году. Первое место в рейтинге, как и в 2016 году, заняла Южная Корея, на второй строчке рейтинга оказалась Швеция, а на третьей — Германия. США расположились на девятом месте, потеряв одну позицию с прошлого года.

В рейтинге 50 позиций. Последнее место занимает Марокко, которая опустилась на две позиции по сравнению с прошлогодним результатом. Аргентина находится на 49 месте, а строчкой выше расположился Казахстан, поднявшийся за год с 50 места.