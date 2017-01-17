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17.01.17 / 15:28 Новости / Россия и мир

«Почта России» планирует установить 1,3 тыс. электронных очередей до конца года

Потребность - около пяти тысяч

почта россии

Фото: sostav.ru

«Почта России» планирует установить более 1,3 тыс. электронных очередей в своих отделениях до конца 2017 года. Об этом организация сообщила во вторник.

Все оборудование полностью российского производства. В настоящее время потребность сети «Почты России» в системах электронной очереди составляет около пяти тысяч аппаратно-программных комплексов.

Отметим, массовый ввод системы электронных очередей в почтовых отделениях стартовал в декабре прошлого года. «Почта России» в 2016 году приобрела в лизинг порядка 1,5 тыс. аппаратно-программных комплексов.

К концу прошлого года в почтовых отделениях по всей России появилось 150 систем электронной очереди. Их них сто пришлось на Москву.

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