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17.01.17 / 18:27 Новости / Россия и мир / Финансы

СКЖД нарастила грузооборот на 1,2% в 2016 году

До 105 млрд тонно-километров

скжд грузооборотСеверо-Кавказская железная дорога увеличила грузооборот на 1,2% в прошлом году. Об этом во вторник сообщили в СКЖД.

Показатель вырос до 105 млрд тонно-километров. Объем погрузки 62,6 млн тонн. Это на 1% меньше год к году.

Добавим, в минувшем году на СКЖД было погружено 16,9 млн тонн строительных грузов,17,4 млн тонн нефти и нефтепродуктов и других грузов. Северо-Кавказская железная дорога – филиал «Российских железных дорог».

Отметим, в РЖД прогнозируют рост погрузки в январе на 2%. Ее планируют нарастить до 32-33 тонн.

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