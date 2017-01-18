Индекс холостяка. Откатились огурцы

Товарная корзина неженатого мужчины решила сменить тренд и за прошедшую неделю подешевела. Ее стоимость снизилась на 34 рубля 26 копеек и составила 2459 рублей 45 копеек.

Лидером удешевления стали огурцы. За минувшую неделю они потеряли 13,37% в цене, их средняя стоимость — 163 рубля 52 копейки за килограмм. На несколько рублей подешевели сосиски и селедка. Подорожали томаты (на 4,94%), теперь их килограмм в среднем стоит 143 рубля 95 копеек. Стабильны в цене несъедобные товары — станки для битья и презервативы, а также пиво.

«Индекс холостяка» — совместный проект «Агентства Бизнес Новостей» и радиостанции «Эхо Москвы». Каждую неделю мы мониторим цены в шести сетевых магазинах и определяем стоимость товарной корзины неженатого мужчины.