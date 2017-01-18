Холдинг ГИТ хочет провести митинг в поддержку передачи Исаакиевского собора РПЦ Хотя по закону этого сделать нельзя

Холдинг «Городские Инновационные Технологии» подал заявку на проведение 28 января митинга в поддержку передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Об этом в компании сообщили в среду.

Организатор хочет провести массовую акцию рядом с самим собором — на Исаакиевской площади. Желание провести митинг глава компании Грант Агасьян объяснил многочисленными просьбами жителей, которые к нему поступили. Он убежден, что большинство петербуржцев поддерживает переход собора под управление РПЦ.

ГИТ пригласил на акцию представителей и других конфессий. В компании считают, что всех верующих объединяет мнение, что «храм должен быть храмом».

Отметим, по действующему законодательству на Исаакиевской площади невозможно проводить митинги и другие акции. Она особо фигурирует в последней версии закона о митингах, которую ЗакС принял после массовых акций 2011—2012 годов. Добавим, в холдинг ГИТ входит 4 управляющих компании. Состояние основного владельца ГИТ Гранта Агасьяна по оценке «Делового Петербурга» составляет около 1,8 млрд рублей.

Напомним, решение губернатора Георгия Полтавченко передать Исаакиевский собор РПЦ вызвало споры среди городских политиков. В среду они закончились потасовкой в Законодательном Собрании, когда «яблочнику» Михаилу Амосову не дали внести поправки в текст обращения парламента к министру культуры. Речь в документе идет об ускорении перехода собора в ведение РПЦ.