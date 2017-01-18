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18.01.17 / 08:26 Новости / Общество / Россия и мир

В США мужчина попытался поджечь себя у отеля Трампа

Он доставлен в больницу

трамп поджечь протесты

Фото: interfax.ru

В Вашингтоне мужчина попытался поджечь себя у отеля  Trump International Hotel. Об этом сообщает в среду телеканал NBC.

«Мужчина сказал, что пытался поджечь себя, протестуя против избрания Дональда Трампа президентом», — сказано в сообщении телеканала в Twitter. Он получил ожоги и был доставлен в больницу.

Напомним, накануне NBC сообщил, что Департамент внутренней безопасности столичного округа Колумбия в США ожидает около 900 тыс. протестующих на церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. На церемонии, которая состоится 20 января, около 3,2 тысячи полицейских будут контролировать безопасность.

По информации телеканала, на инаугурации действующего президента США Барака Обамы собрались 1,8 миллиона протестующих. Они заблокировали транспортную инфраструктуру.

По материалам: nbc.com
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