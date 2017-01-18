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18.01.17 / 05:32 Новости

Опрос: каждый второй американец верит во вмешательство РФ в выборы

Большинство из них сомневается в том, что кибератаки на что-то повлияли

Фото АБН вмешательство

Фото АБН

Более половины (51%) американцев верит во вмешательство России в президентские выборы в США. Об этом свидетельствуют данные совместного опроса Wall Street Journal и NBC News, опубликованные в среду. 

Из тех респондентов, которые поверили во вмешательство, только 26% уверены в том, что Россия смогла повлиять на итоги президентских выборов. При этом 63% считают, что россияне организовали кибератаки, но ни на что не смогли повлиять. Еще 36% американцев не верят в то, что Россия вмешалась в выборы.

Треть опрошенных оценили отношения избранного президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным как дружественные. С этим не согласились 24% американцев. Большая часть опрошенных затруднилась дать ответ на вопрос об отношениях политиков.

 

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