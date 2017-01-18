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18.01.17 / 18:54 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Оппозиция проведет митинг по Исаакию на Марсовом поле несмотря на запрет Смольного

В формате Гайд-парка

передача исаакиевского собора

Фото АБН

Оппозиция проведет митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ на Марсовом поле несмотря на запрет Смольного. Об этом АБН в среду сообщил депутат ЗакСа от «Яблока» Борис Вишневский.

Смольный отклонил заявку организаторов митинга на 28 января. Официальная причина – проведение в это же время на Марсовом поле акции НОДа.

«Место встречи изменить нельзя. Мы подозревали, что какие-нибудь гопники из НОДа подадут заявку, что их будут использовать для того, чтобы нам помешать. Но мы подадим заявку в режиме Гайд-парка. Если что, заплатим штраф за превышение численности мероприятия. Встреча назначена, горожане в курсе. Нас будет больше, чем НОДа», — заявил Вишневский.

Напомним, петербургские власти решили передать в ведение РПЦ Исаакиевский собор. По предварительным оценкам, процесс передачи может занять до трех лет. Церковь получит собор на 49 лет в безвозмездное пользование.

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