Продажи «М.Видео» в 2016 году выросли на 13% Сетевые продажи - почти на 27%

Продажи компании «М.Видео» в минувшем году выросли на 13,3%. Об этом в среду сообщил ритейлер.

В абсолютных показателях продажи компании достигли 216,2 млрд рублей. При этом через интернет «М-видео» стало продавать на 26,6% больше. Кроме того, в 2016 году ритейлер открыл 22 новых магазина.

Напомним, «М.Видео» — крупнейший российский продавец бытовой техники. Компания работает в 165 городах по всей России. Общее число магазинов на конец года достигло 398. Их суммарная торговая площадь — 663 тыс. кв. м.