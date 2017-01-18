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18.01.17 / 21:39 Новости / Политика / Россия и мир

Путин обсудил с Меркель и Олландом выполнение минских договоренностей

Работа контактной группы признана "недостаточно результативной"

Путин 2Президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом выполнение минских договоренностей. Телефонный разговор состоялся в среду, сообщает сайт Кремля.

Лидеры стран обсудили ход реализации договоренностей с учетом итогов встречи в Берлине в октябре 2016 года. «Выражена неудовлетворенность общей ситуацией в контексте урегулирования украинского кризиса. Констатировано, в частности, обострение обстановки вдоль линии соприкосновения на Донбассе, а также недостаточная результативность работы в контактной группе», — сказано в сообщении.

Путин, Олланд и Меркель отметили важность совместных усилий в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины. Политики условились активизировать деятельность «нормандской четверки» в этом направлении и запланировали ряд совместных мероприятий на разных уровнях, которые состоятся в ближайшее время.

Напомним, накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выполняет условия минских соглашений и призывает к этому другие страны. Министр отметил, что российская сторона соблюдает договоренности не ради того, чтобы «ублажить кого-то» и добиться отмены санкций. Также Лавров подчеркнул, что Москва не против увеличения количества наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта. По мнению главы внешнеполитического ведомства, это может поспособствовать «успокоению» ситуации.

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