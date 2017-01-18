Греф: Снятие санкций — вопрос отношений между Трампом и Путиным «Мы должны предпринять много шагов»

Вопрос снятия санкций — это вопрос отношений между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Такое заявление в среду сделал глава Сбербанка Герман Греф.

«Я думаю, что, если мы говорим о снятии санкций, — это вопрос последствий отношений между Путиным и Трампом и будущих доверия и уважения. И я думаю, что мы должны предпринять много шагов, и на это потребуется много времени», — сказал Греф.

Напомним, страны Запада ввели санкции в отношении РФ в 2014 году в связи с событиями на Украине. Россия в ответ запретила ввоз ряда товаров из этих стран. Накануне глава ВТБ Андрей Костин заявил, что санкции могут быть ослаблены в текущем году.