Савченко предложила отказаться от Крыма ради Донбасса

Украина должна отказаться от претензий на Крым, чтобы вернуть Донбасс мирным путем. Такое мнение высказала во вторник депутат Верховной рады Надежда Савченко.
«Как бы ни кричали и не рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим. Они должны отказаться от Крыма», — сказала депутат. Она также сравнила Крым с непризнанным Приднестровьем назвала полуостров «окупированной территорией».
«Другого мирного пути я пока не вижу», — призналась Савченко. Политик напомнила о необходимости ведения переговоров для урегулирования конфликта.
Напомним, в ноябре 2016 года украинский замминистра по делам оккупированных территорий Георгий Тука признал, что возвращение Крыма в состав Украины в течение ближайших трех-пяти лет кажется ему невозможным. Он добавил, что полуостров может снова присоединиться к республике, когда «в России от экономического кризиса начнутся в очередной раз центробежные силы». По словам Туки, это произойдет, если страны запада не ослабят давление на РФ.