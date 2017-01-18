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18.01.17 / 16:06 Новости / Россия и мир / Экономика

ОПЕК улучшила прогноз по мировому спросу на нефть

На 10 тысяч баррелей в сутки

ОПЕКОПЕК улучшила прогноз по мировому спросу на нефть в 2017 году. Об этом сообщается в январском докладе организации.

По прогнозам в этом году спрос на нефть должен составить 95,6 млн баррелей в день. В 2016 году этот показатель был ниже — 94,44 млн баррелей в день. Прежде ожидалось, что рост составит 1,15 млн баррелей в день.

Ранее страны ОПЕК договорились о сокращении нефтедобычи. Россия пообещала поэтапно сократить ежесуточную добычу на 600 тысяч баррелей. Планируется, что в марте она снизится на 200 тысяч баррелей. Нефтяным компаниям России в связи с этим пришлось корректироваться планы на 2017 год.

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