Мутко: Для адаптации стадиона на Крестовском требуется еще 2 млрд рублей «Все периметры безопасности должны быть достроены»

Для адаптации стадиона на Крестовском острове в Петербурге к требования ФИФА необходимо дополнительно 1,5-2 млрд рублей. Такое заявление сделал вице-премьер Виталий Мутко в четверг.

«Все периметры безопасности должны быть достроены. Все вместе будут доводить стадион до конца (и город, и футбольный клуб «Зенит», и ФИФА). Для чемпионата мира нужно еще 1,5-2 миллиарда рублей. Для чемпионата Европы ничего не нужно будет адаптировать, стадион будет готов», — сказал Мутко.

Напомним, строительство стадиона на Крестовском острове началось в 2007 году. Стадион был сдан в эксплуатацию 29 декабря 2016 года. На следующий день генподрядчик строительства компания «Метрострой» получила еще один контракт на строительство арены на 2 млрд рублей. Контракт подписали без конкурса.