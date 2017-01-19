«АвтоВАЗ» планирует увеличить экспорт автомобилей в 2017 году на 50% Приоритетными экспортными направлениями станут страны СНГ

«АвтоВАЗ» намерен увеличить экспорт автомобилей в 2017 году на 50% по сравнению с результатами прошлого года. Об этом сообщил исполнительный вице-президент автоконцерна Ян Птачек в четверг.

«В 2016 году на экспорт было отправлено 20 тыс. автомобилей. На этот год в планах на 50% увеличить», — сказал он. При этом Птачек отметил, что приоритетным экспортным направлением станут страны СНГ.

Напомним, в конце прошлого года «АвтоВАЗ» сообщил о том, что по открытой подписке акций было привлечено свыше 26 млрд рублей. По преимущественному праву акционеры компании приобрели почти 1,7 млрд акций на сумму 15 млрд рублей. Всего «АвтоВАЗ» разместил 2,9 млрд акций путем открытой подписки.