Мадуро заявил о намерении приехать в Москву Чтобы напомнить о солидарности "с братским народом"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в скором времени посетит Москву. Такое заявление политик сделал в среду.

«Мы солидарны с братским народом России. Надеюсь, что скоро буду с этим посланием в Москве», — сказал президент во время телеконференции. ТАСС со ссылкой на источник в посольстве Венесуэлы в РФ сообщает, что такой визит действительно запланирован венесуэльским лидером.

Напомним. впервые Мадуро посетил Москву в июле 2013 года. Он был участником Форума стран-экспортеров газа. Тогда же состоялись его первые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

В январе 2015 года он сделал остановку в российской столице по пути в Китай. В мае 2015 года глава Венесуэлы посетил празднование Дня Победы в Москве.