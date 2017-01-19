Все новости

19.01.17 / 00:18 Новости / Политика / Россия и мир

Мадуро заявил о намерении приехать в Москву

Чтобы напомнить о солидарности "с братским народом"

Фото: marketsignal.ru мадуро москву

Фото: marketsignal.ru

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в скором времени посетит Москву. Такое заявление политик сделал в среду.

«Мы солидарны с братским народом России. Надеюсь, что скоро буду с этим посланием в Москве», — сказал президент во время телеконференции. ТАСС со ссылкой на источник в посольстве Венесуэлы в РФ сообщает, что такой визит действительно запланирован венесуэльским лидером.

Напомним. впервые Мадуро посетил Москву в июле 2013 года. Он был участником Форума стран-экспортеров газа. Тогда же состоялись его первые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

В январе 2015 года он сделал остановку в российской столице по пути в Китай. В мае 2015 года глава Венесуэлы посетил празднование Дня Победы в Москве.

По материалам: tass.ru
Метки: , ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016