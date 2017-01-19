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19.01.17 / 12:33 Новости / Россия и мир

Шувалов прогнозирует рост ВВП РФ на 2% в 2017 году

Россия может начать покупать валюту

игорь-шувалов-infinica.ru_ВВП России в 2017 году может вырасти на 2%. Такое заявление в четверг сделал заместитель председателя правительства Игорь Шувалов в четверг.

«Учитывая сегодняшние цены на нефть и решение не расходовать дополнительные нефтегазовые доходы, мы можем с уверенностью говорить о возможности покупок иностранной валюты на рынке», — сказал Шувалов. Он добавил, что  Россия готовит план по снижению долгосрочной волатильности национальной валюты.

Ранее Международный валютный фонд л оценку по динамике ВВП РФ в 2016 году.  По данным МВФ, в прошлом году экономика страны сократилась на 0,6%. Ранее в фонде ожидали снижения ВВП на 0,8%. В 2017 году, по прогнозам фонда, вырастет на 1,1%.

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