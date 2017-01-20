СМИ: В управлении уголовного розыска УМВД по Омской области прошли обыски В рамках дела о мошенничестве

Сотрудники Следственного комитета провели обыски в управлении уголовного розыска УМВД России по Омской области. Об этом сообщает в пятницу «Новый Омск» со ссылкой на осведомленный источник.

По данным издания, обыск связан с расследованием дела о мошенничестве. Конкретных подозреваемых по делу пока нет.

Напомним, ранее обыски прошли в екатеринбургском отделе управления по борьбе с экономическими преступлениями. Тогда следственные мероприятия были связаны с задержанием тренера Никиты Мальцева, который предложил взятку в размере 1,2 млн рублей владельцу букмекерской конторы. В с последним упоминалась фамилия оперативника ОЭБиПК городского главка.