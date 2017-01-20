Разработан проект укрупнения российских регионов – СМИ Главная тема документа - экономическое неравенство субъектов РФ

Создан проект укрупнения регионов России. Об этом пишет «Известия» в пятницу со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении проект документа.



Министерство экономического развития предлагает, в частности, образовать новые единицы экономико-территориального развития страны – макрорегионы. Согласно документу, подобные макрорегионы будут направлены на осуществление долгосрочных проектов межрегионального сотрудничества. Такие мегапроекты обеспечат синергетический эффект от взаимодополняющей реализации и поспособствуют включению России в систему мировых хозяйственных связей. Как пишет газета, проект стратегии создан в корреляции с законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации».



Известно, что для проекта приоритетной задачей является развитие геостратегически значимых территорий – Дальнего Востока, Арктической зоны РФ, Северного Кавказа, Калининградской области, Республики Крым и города Севастополь. Зона повышенного внимания – реализация городских агломераций, создание системы высокотехнологичных кластерных производств.