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20.01.17 / 06:29 Новости / Россия и мир / Экономика

Разработан проект укрупнения российских регионов – СМИ

Главная тема документа - экономическое неравенство субъектов РФ

деньги бюджет altaynews.kzСоздан проект укрупнения регионов России. Об этом пишет «Известия» в пятницу со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении проект документа. 

 
Министерство экономического развития предлагает, в частности, образовать новые единицы экономико-территориального развития страны – макрорегионы. Согласно документу, подобные макрорегионы будут направлены на осуществление долгосрочных проектов межрегионального сотрудничества. Такие мегапроекты обеспечат синергетический эффект от взаимодополняющей реализации и поспособствуют включению России в систему мировых хозяйственных связей. Как пишет газета, проект стратегии создан в корреляции с законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

 
Известно, что для проекта приоритетной задачей является развитие геостратегически значимых территорий – Дальнего Востока, Арктической зоны РФ, Северного Кавказа, Калининградской области, Республики Крым и города Севастополь. Зона повышенного внимания – реализация городских агломераций, создание системы высокотехнологичных кластерных производств.

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