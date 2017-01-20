Все новости

20.01.17 / 18:12 Новости / Россия и мир

Сирия и Россия подписали соглашение о расширении базы ВМФ в Тартусе

На 49 лет

Тартус

Фото: inosmi.ru

Россия и Сирия подписали соглашение о расширении территории материально-технического обеспечения ВМФ РФ в районе сирийского порта Тартус. Соответствующий документ в пятницу был опубликован на официальном портале правовой информации.

Срок действия соглашения — 49 лет. Позднее его можно продлить еще на 25-летние периоды, в случае, если ни одна из сторон не уведомит о намерении прекратить действие соглашения. Пункт в Тартусе передали России в безвозмездное пользование. При этом он пользуется полным иммунитетом от гражданской и административной юрисдикции Сирии.

Тартус — портовый город в Сирии. Второй по величине после Латакии. Он расположен в 22 км к северо-западу от Дамаска. С 1971 года в городе располагается единственный за пределами бывшего СССР российский пункт материально-технического обеспечения ВМФ.

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016