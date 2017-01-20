Сирия и Россия подписали соглашение о расширении базы ВМФ в Тартусе На 49 лет

Россия и Сирия подписали соглашение о расширении территории материально-технического обеспечения ВМФ РФ в районе сирийского порта Тартус. Соответствующий документ в пятницу был опубликован на официальном портале правовой информации.

Срок действия соглашения — 49 лет. Позднее его можно продлить еще на 25-летние периоды, в случае, если ни одна из сторон не уведомит о намерении прекратить действие соглашения. Пункт в Тартусе передали России в безвозмездное пользование. При этом он пользуется полным иммунитетом от гражданской и административной юрисдикции Сирии.

Тартус — портовый город в Сирии. Второй по величине после Латакии. Он расположен в 22 км к северо-западу от Дамаска. С 1971 года в городе располагается единственный за пределами бывшего СССР российский пункт материально-технического обеспечения ВМФ.