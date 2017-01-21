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21.01.17 / 23:27 Новости / Политика / Россия и мир

Де Мистура прибыл в Астану на межсирийские переговоры

Делегации России, Ирана и Турции уже прибыли в столицу Казахстана

Стаффан де МистураСпециальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура прибыл в Астану для участия в переговорах по Сирии. Об этом сообщает в субботу МИД Казахстана.

«Де Мистура прибыл в Астану», — сообщил представитель ведомства. В МИД страны добавили, что сирийская делегация прибудет в столицу в ночь с субботы на воскресенье.

Напомним, межсирийские переговоры в Астане стартуют 23 января. Делегации России, Ирана и Турции уже прибыли в город. Инициаторами проведения переговоров выступили президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган. Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил готовность организовать площадку для встречи и  способствовать мирному урегулированию конфликта.

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