Де Мистура прибыл в Астану на межсирийские переговоры

Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура прибыл в Астану для участия в переговорах по Сирии. Об этом сообщает в субботу МИД Казахстана.
«Де Мистура прибыл в Астану», — сообщил представитель ведомства. В МИД страны добавили, что сирийская делегация прибудет в столицу в ночь с субботы на воскресенье.
Напомним, межсирийские переговоры в Астане стартуют 23 января. Делегации России, Ирана и Турции уже прибыли в город. Инициаторами проведения переговоров выступили президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган. Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил готовность организовать площадку для встречи и способствовать мирному урегулированию конфликта.