В Киеве начнут расследование по делу о госизмене Виктора Януковича Адвокат экс-президента Украины выразил несогласие

В Киеве начнут расследование по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом передает ТАСС в субботу.



Суд Печерского района Киева одобрил проведение досудебного расследования по делу о госизмене. Так, судья Кристина Тарасюк удовлетворила ходатайство, направленное в судебный орган военной прокуратурой. Адвокат Януковича Виталий Сердюк в корне не согласен с выдвинутым решением. По словам адвоката, «оно построено только на момент необходимости быстрого отвлечения внимания общественности от допроса Виктора Януковича, проведенного в Святошинском суде».



Напомним, ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко опубликовал копию обращения экс-президента Украины Януковича в ООН с призывом ввести на Украину российские войска. Луценко воспринял этот документ как факт государственной измены, осуществленной Виктором Януковичем. По словам генпрокурора Украины, просьба Януковича получила поддержку представителя России при ООН Виталия Чуркина.