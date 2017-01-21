WP: правозащитники добиваются импичмента Дональда Трампа За поддержку либеральных ценностей выступают две организации

Правозащитники стали добиваться импичмента избранного президента США Дональда Трампа в день его инаугурации. Об этом пишет газета The Washington Post в субботу.



Две американские организации Free Speech For People и RootsAction начали действия, направленные на процесс импичмента президента США. Как указывает газета, инициативная группа создала интернет-сайт с целью привлечения единомышленников. Компании являются неправительственными и выступают за поддержку либеральных ценностей и свобод.

Члены организаций обвиняют избранного президента США в сохранение прочных связей с бизнесом, что не имеет место быть на посту президента. Именно в этом авторы инициатив видят конфликт интересов и опасность принятия администрацией президента невыгодных для страны соглашений.

Кроме того, газета отмечает, что особо активно противостоять госаппарату Трампа намерена одна из наиболее влиятельных правозащитных организаций в стране — Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU). Ее глава Энтони Ромеро заявил, что организация подаст ряд заявлений в отношении американских властей.