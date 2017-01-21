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21.01.17 / 05:56 Новости / Общество / Россия и мир

Самолет А319 аварийно приземлился во Владивостоке

Через 30 минут полета

самолет небо полет авиасообщениеСамолет А319 аварийно сел во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Приморскому краю в субботу.

Пассажирский самолет А319 компании «Аврора», выполнявший рейс по маршруту Владивосток-Петропавловск-Камчатский, вернулся в аэропорт Кневичи спустя полчаса после совершения вылета. Причина — сработали датчики пожарной сигнализации. На борту судна были 100 пассажиров и шесть членов экипажа.Пострадавших нет. Причины происшествия выясняются.

В настоящее время аэропорт Кневичи функционирует в штатном режиме. Все пассажиры пересели на другой самолет, который вылетел в Петропавловск-Камчатский.

Отметим, «Аврора» — российская авиакомпания, образованная 6 ноября 2013 года и реализующая также международные рейсы. Гендиректор — Константин Сухоребрик.

По материалам: tass.ru
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