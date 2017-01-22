Нефть будет стоить от $50 до $60 — Новак Он считает, что потенциал роста цен не исчерпан

Стоимость нефти в нынешнем году будет колебаться в диапазоне от $50 до $60 за баррель. Об этом в воскресенье сообщил глава Минэнерго России Александр Новак.

По словам Новака, потенциал роста цен не исчерпан.

«Мы увидим, возможно, и более высокие цены относительно сегодняшней текущей цены в $55. Во многом это будет зависеть от текущей балансировки спроса и предложения», — подчеркнул политик.

Добавим, в конце прошлого года страны ОПЕК условились о сокращении добычи нефти. В общей сложности картель должен уменьшить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки.

Отметим, ОПЕК прогнозирует спрос на «черное золото» в этом году на уровне 95,6 млн баррелей в сутки. В 2016 году, по оценкам ОПЕК, спрос составил 94,44 млн баррелей сырья в день.