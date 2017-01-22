Все новости

22.01.17 / 14:59 Новости / Россия и мир / Экономика

Почти все страны сокращают нефтедобычу по плану — Новак

В РФ добычу нефти сократили до 11,1 баррелей в сутки

Новак нефтедобыча

Фото cont.ws

Почти все страны уменьшают добычу нефти по плану. Об этом в воскресенье заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

«Мы отмечаем с удовлетворением, что большинство стран выполняют свои обязательства», — подчеркнул Новак.

По его словам, Россия в январе сократила уровень нефтедобычи до 11,1-11,15 млн баррелей в сутки.

Добавим, Новак принимает участие в плановом заседании комитета по контролю за добычей нефти странами ОПЕК и вне ОПЕК. По его словам, Россия планирует сократить нефтедобычу до 10,9 млнн баррелей в сутки.В декабре старны картеля согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тыс. баррелей в день.

По материалам: tass.ru
Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016