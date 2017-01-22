Почти все страны сокращают нефтедобычу по плану — Новак В РФ добычу нефти сократили до 11,1 баррелей в сутки

Почти все страны уменьшают добычу нефти по плану. Об этом в воскресенье заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

«Мы отмечаем с удовлетворением, что большинство стран выполняют свои обязательства», — подчеркнул Новак.

По его словам, Россия в январе сократила уровень нефтедобычи до 11,1-11,15 млн баррелей в сутки.

Добавим, Новак принимает участие в плановом заседании комитета по контролю за добычей нефти странами ОПЕК и вне ОПЕК. По его словам, Россия планирует сократить нефтедобычу до 10,9 млнн баррелей в сутки.В декабре старны картеля согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тыс. баррелей в день.