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22.01.17 / 21:14 Новости / Политика / Россия и мир

Александр Ткачев встретился с главой Минсельхоза ФРГ

Позиция немецкой стороны по санкциям для России остается неизменной

александр Ткачев фргМинистр сельского хозяйства России Александр Ткачев провел встречу с коллегой из ФРГ Кристианом Шмидтом. Политики встретились в воскресенье в Берлине в рамках заседания министров сельского хозяйства G20.

«У меня был разговор с российским коллегой, в ходе которого, естественно, играли роль торговые отношения», — сказал Шмидт. Он также заявил, что позиция Германия по антироссийским санкциям остается неизменной.

Отметим, Ткачев включен в расширенный список санкций Евросоюза против России. Главе Минсельхоза запрещен въезд в страны ЕС. Однако в январе министру направили приглашение на саммит G20.

По материалам: ria.ru
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