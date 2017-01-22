Александр Ткачев встретился с главой Минсельхоза ФРГ Позиция немецкой стороны по санкциям для России остается неизменной

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев провел встречу с коллегой из ФРГ Кристианом Шмидтом. Политики встретились в воскресенье в Берлине в рамках заседания министров сельского хозяйства G20.

«У меня был разговор с российским коллегой, в ходе которого, естественно, играли роль торговые отношения», — сказал Шмидт. Он также заявил, что позиция Германия по антироссийским санкциям остается неизменной.

Отметим, Ткачев включен в расширенный список санкций Евросоюза против России. Главе Минсельхоза запрещен въезд в страны ЕС. Однако в январе министру направили приглашение на саммит G20.