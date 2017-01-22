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22.01.17 / 02:35 Новости / Общество / Россия и мир

Задержанным в ходе протестов в Вашингтоне грозит до 10 лет тюрьмы

Им предъявлены обвинения в беспорядках

задержанным грозит тюрьмы

Фото: interfax.ru

Задержанным во время протестов, прошедших в Вашингтоне после инаугурации президента США Дональда Трампа, грозят длительные тюремные сроки. Об этом сообщает в воскресенье Associated Press  со ссылкой на офис федерального прокурора по столичному округу Колумбия.

Большинству из задержанных предъявлены обвинения в беспорядках. Это соответствует статусу тяжкого преступления и может повлечь до 10 лет тюрьмы и $250 тыс.штрафа.

Как сообщает агентство, суды над протестующими начнутся в феврале. Некоторые из них могут быть отпущены после внесения залога. Большинство из 230 задержанных выступали против Трампа, однако среди них есть и его сторонники.

Напомним, накануне в Вашингтоне прошли протесты против избрания республиканца Дональда Трампа президентом. Митинги также прошли в Чикаго, Лос-Анджелесе, Бостоне и Нью-Йорке. Протестующие били витрины и стекла в магазинах и сожгли один лимузин. В некоторых городах полиция применяла слезоточивый газ и шумовые гранаты против демонстрантов.

По материалам: ap.org
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