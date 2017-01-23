Шувалов предложил создать «Голос» для предпринимателей Выступит с этой инициативой перед Путиным

Первый вице-премьер Игорь Шувалов предложил создать аналог шоу «Голос» для молодых предпринимателей. Об этом он заявил в понедельник на попечительском совете национальной премии «Бизнес-успех».

По словам Шувалова, он уже рассказал об этой инициативе гендиректору «Первого канала» Константину Эрнсту. В дальнейшем Шувалов намерен рассказать об идее «Голоса» для бизнеса президенту России Владимиру Путину.

Напомним, «Голос» — это также аналог голландского конкурса The Voice. В эфире «Первого» с 2012 года. Уже прошло шесть сезонов, в том числе детский конкурс («Голос. Дети»). Занимает в сетке вещания время после вечернего выпуска программы «Время» в пятницу.