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23.01.17 / 15:24 Новости / Россия и мир / Экономика

Шувалов предложил создать «Голос» для предпринимателей

Выступит с этой инициативой перед Путиным

"голос" для предпринимателейПервый вице-премьер Игорь Шувалов предложил создать аналог шоу «Голос» для молодых предпринимателей. Об этом он заявил в понедельник на попечительском совете национальной премии «Бизнес-успех».

По словам Шувалова, он уже рассказал об этой инициативе гендиректору «Первого канала» Константину Эрнсту. В дальнейшем Шувалов намерен рассказать об идее «Голоса» для бизнеса президенту России Владимиру Путину.

Напомним, «Голос» — это также аналог голландского конкурса The Voice. В эфире «Первого» с 2012 года. Уже прошло шесть сезонов, в том числе детский конкурс («Голос. Дети»). Занимает в сетке вещания время после вечернего выпуска программы «Время» в пятницу.

По материалам: tass.ru
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