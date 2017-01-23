Подрядчик олимпийского парка в Сочи спроектирует отделение петербургского госпиталя для ветеранов войн Будет здание на 210 коек и бассейном

Подрядчик олимпийского парка в Сочи НИИПИИ «Севзапинжтехнология» спроектирует в Петербурге отделение госпиталя для ветеранов войн. Компания выиграла соответствующий аукцион стоимостью 59 млн рублей.

Изначально стоимость аукциона, объявленного комитетом по госзаказу, составляла 67 млн рублей. «Севзапинжтехнология» снизила цену до 59 млн рублей.

Победитель аукциона должна будет спроектировать новое здание для отделения медицинской реабилитации на базе СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» на Народной улице, 21. Это будет здание на 210 коек и бассейном .

По данным «Картотека.Ру», учредителями НИИПИИ «Севзапинжтехнология» являются Александр Кабанов и Игорь Букато. За 2015 и 2016 году компания исполнила 42 госконтракта на общую сумму больше 862 млрд рублей. Компания занимается проектированием домов, мостов и других объектов по всей России. Одним из ее проектов был Олимпийский парк в Сочи.

Отметим, Игорь Букато возглавляет производственное объединение «Возрождение». Это крупный игрок на рынке строительного госзаказа, который работает с 1989 года. Реконструкция парка 300-летия Петербурга, Петропавловской крепости и Дворцовой набережной – некоторые из проектов компании. Игорь Букато с 2010 года является членом «Единой России».