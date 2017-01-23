ЦБ отозвал лицензию у омского банка «Сириус» Банк не исполнял законы и не соблюдал требования нормативных актов

Банк России с 23 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у сибирского банка «Сириус». Сообщение об этом опубликовано в понедельник на сайте ЦБ.

Лицензия была отозвана в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность и нормативных актов Банка России. «В условиях размещения денежных средств в активы неудовлетворительного качества сибирский банк „Сириус“ существенно недооценивал принятые в связи с этим риски. В результате исполнения требований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, в деятельности кредитной организации возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)», — сказано в сообщении регулятора.

Также в Центробанке пришли к выводу, что «Сириус» не соблюдал требования законодательства и нормативных актов ЦБ РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, он не предоставлял информацию по операциям, которые подлежат обязательному контролю.

На 1 января 2017 года, согласно данным ЦБ, банк занимал 527-е место в банковской системе России. Он не участвовал в системе страхования вкладов.

Добавим, ранее Центробан отозвал лицензию у Тальменка-банка, зарегистрированного в Барнауле. Банк занимал третье место в регионе по величине активов и 409 по России и был участником системы страхования вкладов.