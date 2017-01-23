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23.01.17 / 12:45 Новости / Россия и мир

Банк «Открытие» снизил процентные ставки по ипотеке

На 0,75%

ОткрытиеБанк «Открытие» снизил процентные ставки по всем программам ипотечного кредитования. Об этом сообщили в понедельник в кредитной организации.

Снижение ставок составило 0,75%. Минимальный первоначальный взнос должен составить не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры, и не менее 10% при использовании средств материнского капитала. Кредиты предоставляются на сумму от 500 тысяч до 30 млн рублей сроком до 30 лет. 

Банк «Открытие» — четвертый по размерам активов банк в России. По данным на 30 июня прошлого года, активы кредитной организации по МСФО составляют 3,087 млрд рублей. Собственный капитал банка — 217,8 млрд рублей.

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