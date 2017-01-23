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23.01.17 / 08:14 Новости / Общество / Россия и мир

В Китае вынесли приговор двум чиновникам-коррупционерам

Одного из них приговорили к пожизненному, другого - к восьми годам тюремного заключения

Фото: report.az приговор двум чиновника-коррупционерам

Фото: report.az

В Китае суд вынес приговор двум бывших чиновникам обвиняемым в коррупции, которые уехали из страны в попытке избежать наказания. Об этом сообщает в понедельник Reuters со ссылкой заявление на Центральной комиссию КПК по проверке дисциплины.

Ван Гоцян приговорен к восьми годам тюрьмы. Он сдался властям в 2014 году. До этого он в течение двух лет скрывался в США.

Ли Хуабо приговорили к пожизненному заключению. До этого он отбывал наказание в Сингапуре, откуда вернулся в Китай в 2015 году.

Напомним. Китай проводит кампанию по возвращению незаконно вывезенных за границу бюджетных средств. Антикоррупционная операция называется «Чистое небо», в ней задействованы сразу несколько ведомств. За первые 11 месяцев прошлого года властям удалось вернуть в страну $331 млн и задержать 908 беглых коррупционеров.

По материалам: reuters.com
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