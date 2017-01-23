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23.01.17 / 17:38 Новости / Общество / Россия и мир

Путин одобрил инициативу предоставить прибыльные маршруты российским самолетам

Речь идет о маршрутах на Дальний Восток

путин прибыльные маршруты

Коллаж АБН

Президент России Владимир Путин одобрил предоставление прибыльных маршруты авиакомпаниям, которые пользуются российскими самолетами. Об этом в понедельник сообщили в Кремле.

«Что касается наиболее прибыльных маршрутов — это очень правильно, это хороший бонус для авиакомпаний, закупающих самолеты российского производства», — заявил Путинн на встрече с вице-премьером Дмитрием Рогозиным.

Рогозин отметил, что речь идет о маршрутах на Дальний Восток и в наиболее популярные у россиян страны.

Добавим, Рогозин пообещал доложить о результате разработки планов поддержки отечественных авиапроизводителей в начале весны. На это же время запланирован первый испытательный полет ближне- и среднемагистрального лайнера МС-21. Его представили летом прошлого года.

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