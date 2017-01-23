Средняя стоимость авиабилета в России в 2016 году выросла на 2,1% До 6,7 тыс. рублей

Средняя стоимость авиабилетов в России в 2016 году выросла на 2,1% и достигла 6,7 тыс. рублей. Об этом пишет в понедельник «Коммерсант» со ссылкой на данные Транспортной клиринговой палаты.

При этом средний тариф российских авикомпаний вырос на 2,8% — до 6,: тыс. рублей, а иностранные перевозчики сократили его на 4,8% — до 9,3 тыс. рублей. Президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун пояснил изданию, что в течение всего прошлого года цены держались «на уровне 2015 года», но затем ситуация изменилась. «Наличие больших провозных емкостей и наступление низкого сезона вынудили перевозчиков удерживать оставшихся пассажиров за счет жесткой конкуренции в части снижения цен», — сказал он.

Добавим, в ноябре российские перевозчики снизили тарифы на 16,2%. Средняя стоимость билета составила 5,6 тыс. руб. В декабре цены на билеты сократились еще на 3%, а у иностранных авиакомпаний — сразу на 16%.