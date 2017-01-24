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24.01.17 / 22:18 Новости / Общество / Россия и мир

Шесть городов России получили международные сертификаты безопасности ООН

Документ защищает людей не только от катастроф

Безопасность-городовШесть городов России получили международные сертификаты безопасности ООН. Об этом стало известно во вторник во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

Документ не только защищает население от природных и техногенных катастроф, но обеспечивает устойчивость работы инфраструктуры населенного пункта. При этом учитываются положение образовательных, медицинских учреждений, эффективность способов реагирования и финансирование мероприятий по сохранности безопасности на объектах.

Городами-участниками программы «Мой город готовится» стали Альметьевск, Казань, Каспийск, Набережные Челны, Буйнакск и Дербент. Сертификаты предоставили временно исполняющий обязанности начальника института Алексей Чириков и глава программ Международной стратегии по уменьшению опасности бедствий Лука Росси.

Отметим, программа по защите населения запущена в 2010 году. Всего в ней приняли участие более 3 тыс. городов их 199 стран мира. До настоящего времени Россия не участвовала в ней.

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