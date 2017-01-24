Шесть городов России получили международные сертификаты безопасности ООН Документ защищает людей не только от катастроф

Шесть городов России получили международные сертификаты безопасности ООН. Об этом стало известно во вторник во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

Документ не только защищает население от природных и техногенных катастроф, но обеспечивает устойчивость работы инфраструктуры населенного пункта. При этом учитываются положение образовательных, медицинских учреждений, эффективность способов реагирования и финансирование мероприятий по сохранности безопасности на объектах.

Городами-участниками программы «Мой город готовится» стали Альметьевск, Казань, Каспийск, Набережные Челны, Буйнакск и Дербент. Сертификаты предоставили временно исполняющий обязанности начальника института Алексей Чириков и глава программ Международной стратегии по уменьшению опасности бедствий Лука Росси.

Отметим, программа по защите населения запущена в 2010 году. Всего в ней приняли участие более 3 тыс. городов их 199 стран мира. До настоящего времени Россия не участвовала в ней.