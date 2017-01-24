Шесть городов России получили международные сертификаты безопасности ООН. Об этом стало известно во вторник во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.
Документ не только защищает население от природных и техногенных катастроф, но обеспечивает устойчивость работы инфраструктуры населенного пункта. При этом учитываются положение образовательных, медицинских учреждений, эффективность способов реагирования и финансирование мероприятий по сохранности безопасности на объектах.
Городами-участниками программы «Мой город готовится» стали Альметьевск, Казань, Каспийск, Набережные Челны, Буйнакск и Дербент. Сертификаты предоставили временно исполняющий обязанности начальника института Алексей Чириков и глава программ Международной стратегии по уменьшению опасности бедствий Лука Росси.
Отметим, программа по защите населения запущена в 2010 году. Всего в ней приняли участие более 3 тыс. городов их 199 стран мира. До настоящего времени Россия не участвовала в ней.