Биржи США завершили день в минусе Причина – беспокойство касательно политики президента США Дональда Трампа

Биржи США завершили день в минусе из-за новостей Белого дома. Об этом предает Reuters во вторник.

Накануне Трамп подписал распоряжение о выходе страны из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве. Также он намерен пересмотреть пункты Североамериканского соглашения о свободной торговли (НАФТА), не выходя из него. Трамп заявил предпринимателям, что его администрация уменьшит меры по регулированию бизнеса в стране на 75%. Кроме того, власти поставят на контроль вопросы экологии и безопасности рабочих при проведении этого регулирования.

Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,14% — до 19799,85 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,04% — до 5552,94 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,27% — до 2265,20 пункта.

По итогам четвертого квартала 2016 года, финансовые потери американской нефтесервисной компании Halliburton выросли в 5,3 раза и составили $149 млн. McDonald's по итогам этого же квартала уменьшил доход на 1% — до $1,2 млн. Инвесторы также обратили внимание на сведения о блокировки судом США операции по приобретению медицинской страховой компанией Aetna ее конкурента Humana.