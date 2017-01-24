Чеченцы состоят на службе в батальоне военной полиции в Сирии Служба проходит в Алеппо

Чеченцы состоят на службе в батальоне военной полиции в Сирии. Об этом во вторник написал глава Чечни Рамзан Кадыров в соцсети Instagram.

В настоящее время граждане республики состоят на службе в батальоне военной полиции в Алеппо, куда направило их Министерство обороны России. Как сообщил Кадыров, «Межиев и Делимханов посетили батальон военной полиции МО РФ, в котором проходят службу молодые люди из Чечни. Бойцы с гордостью говорили, что им выпала честь нести службу по поддержанию мира и правопорядка в Алеппо, защищая гражданское население от террористов».

Отметим, вчера прошло собрание коллегии Минобороны. В нем принял слушание Владимир Путин. На собрании проводилось слушание доклада о военных итогах 2016 года. Шойгу отнес к достижениям своего ведомства, в частности, действия подчиненных в Сирии, а также реализацию государственного оборонного заказа и реформу военно-строительного комплекса.

Напомним, в прошлом году Кадыров сообщал о попытках чеченцев примкнуть к «Исламскому государству» (Запрещено в РФ). Арестовали четыре человека. Также поступали сообщения об уничтожении почти всех выходцев, которые воевали на стороне запрещенной организации. По словам Кадырова, террористы ИГ во время военных действий ставили чеченцев впереди, используя их как «пушечное мясо». На тот момент глава республики отмечал, что в Сирии находятся примерно 200 граждан из Чечни.