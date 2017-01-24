Чистая прибыль «Бинбанка» составила 12,9 млрд рублей за 2016 год Показатель вырос почти в три раза

Чистая прибыль «Бинбанка» по РСБУ год составила 12,9 млрд рублей по итогам 2016 года. Об этом в кредитной организации сообщили в среду.

Чистая прибыль банка выросла почти в три раза. Размер активов за год увеличился на 46%. К 1 января 2017 года показатель достиг 1,17 трлн рублей.

Объем кредитов, предоставленных физическим лицам, увеличился на 122% до 51,5 млрд рублей, а кредиты предприятиям и организациям выросли на 49% до 126,2 млрд рублей.

Отметим, в 2016 году «Бинбанк» завершил объединение с «МДМ Банком» и пятью региональными банками группы. «Бинбанк» приобрел «МДМ Банк» в 2015 году.

Добавим, собственный капитал «Бинбанка» на 1 января 2017 года составил 97,9 млрд рублей. Показатель вырос на 83% с начала года.