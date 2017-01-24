Все новости

24.01.17 / 14:11 Новости / Россия и мир / Финансы

Чистая прибыль «Бинбанка» составила 12,9 млрд рублей за 2016 год

Показатель вырос почти в три раза

Чистая прибыль «Бинбанка» по РСБУ год составила 12,9 млрд рублей по итогам 2016 года. Об этом в кредитной организации сообщили в среду.

Чистая прибыль банка выросла почти в три раза. Размер активов за год увеличился на 46%. К 1 января 2017 года показатель достиг 1,17 трлн рублей.

Объем кредитов, предоставленных физическим лицам, увеличился на 122% до 51,5 млрд рублей, а кредиты предприятиям и организациям выросли на 49% до 126,2 млрд рублей.

Отметим, в 2016 году «Бинбанк» завершил объединение с «МДМ Банком» и пятью региональными банками группы. «Бинбанк» приобрел «МДМ Банк» в 2015 году.

Добавим, собственный капитал «Бинбанка» на 1 января 2017 года составил 97,9 млрд рублей. Показатель вырос на 83% с начала года.

Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016