«Сбербанк-Технологии» намерена разработать дизайн-проект офиса в Иннополисе за 6,7 млн рублей Кабинеты будут только у роководителей

«Сбербанк-Технологии» потратит на разработку дизайн-проекта офиса в Иннополисе 6,7 млн рублей. Информация об этом во вторник была размещена на портале госзакупок.

Площадь офиса составит 4,8 тыс. кв. м. Он будет расположен на пятом этаже технополиса «Попов». Вместимость офиса составит 450 рабочих мест. При этом, отдельные кабинеты будут только у руководителей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 14 февраля. Подведение итогов состоится 24 марта. Исполнитель должен будет разработать проект в течение 81 дня с момента подписания договора.