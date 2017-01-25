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25.01.17 / 14:39 Новости / Петербург и Ленобласть

Дорогу между Мурино и Буграми построят к октябрю 2017 года

А также организуют движение по КАД возле Девяткино

дорога мурино бугры

Фото АБН

Дорогу между поселками Мурино и Бугры в Ленинградской области построят к октябрю 2017 года. Об этом в среду сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, передает корреспондент АБН.

По его словам, в ближайшие девять месяцев областные власти организуют движение по кольцевой автомобильной дороге возле Девяткино. На строительные работы из бюджета региона выделят порядка 600 млн рублей.

Отметим, в среду правительство Ленинградской области утвердило 12 приоритетных проектов региона. Для контроля за их реализацией штаб по улучшению инвестиционного климата и внедрению проектного управления будет собираться не реже, чем раз в месяц. На проекты выделят не менее 30 млрд рублей.

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