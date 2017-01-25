В Петербурге бесплатно покажут китайское кино В кинотеатре «Родина»

В Петербурге устроят бесплатные показы китайского кино. Об это в среду рассказали организаторы кинопоказа.

Фильмы покажут с 4 по 8 февраля в кинотеатре «Родина». Фестиваль приурочили к Китайскому Новому году.

В программу вошли пять фильмов: «Царь обезьян – 2», «По следу», «Сюань Цзан», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон: Меч судьбы», «Пекин встречается с Сиэтлом». Все фильмы вышли в 2016 году.

Отметим, ранее Мариинский театр анонсировал концерт в честь Китайского Нового года. Он проходит 25 января в 19:00. Концерт можно посмотреть онлайн на сайте театра. Программа называется «Шелковый путь и каприччио горы Фучунь».